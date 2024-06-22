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10:45 22.06.2024

Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

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Польща знову піднімала авіацію через ракетну і дронову атаку РФ по Україні

Польща знову піднімала авіацію через активність РФ, пов'язану з завданням масованих комбінованих ударів по території України, зокрема, у західних областях, повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X.

"Звертаємо вашу увагу, що в південно-східній частині країни може спостерігатися підвищений рівень шуму, пов'язаний із початком польотів польської та союзної авіації в нашому повітряному просторі", - йдеться в повідомленні.

Польські військові зазначили, що остання така активізація діяльності російської авіації, під час якої було завдано ударів на заході України, була зафіксована в ніч із 13 на 14 червня цього року.

Як повідомлялося, сили ППО ліквідували 25 ворожих повітряних цілей, з них збито 12 ворожих ракет і 13 ударних БпЛА, повідомляють Повітряні сили.

Теги: #польща #авіація

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Графіки відключення е/е в суботу зберігаються з 16:00 до 24:00 попри удари РФ по енергетиці - Міненерго

УКРЕНЕРГО: ГРАФІКИ ПОГОДИННИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ Е/Е ПО ВСІЙ УКРАЇНІ В СУБОТУ ПОЧНУТЬ ДІЯТИ РАНІШЕ - З 14:00 ДО 24:00

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