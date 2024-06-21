Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди - Зеленський про затвердження переговорної рамки про вступ в ЄС

Президент України Володимир Зеленський назвав схвалення всіма державами-членами ЄС переговорних рамок про вступ України до Європейського Союзу вагомим досягненням.

"Маємо сьогодні вагомий здобуток у нашому русі в ЄС. Те, що ми і планували на це півріччя, - повністю реалізовуємо. Євросоюз затвердив переговорну рамку для України. Ми багато за це боролись на різних рівнях. І саме цією рамкою визначається формат і порядок перемовин про вступ з нашою державою", - заявив він у вечірньому відеозверненні.

І вже наступного тижня, як зазначив президент, перемовини фактично розпочнуться. "Це реально історичні речі - Україна є і буде частиною єдиної Європи завжди".

Зеленський також заявив, що вже затвердив склад української делегації для початку відповідних перемовин.

Також глава держави привітав і Молдову, увесь молдовський народ й особисто президентку Маю Санду, оскільки сьогодні також затверджено переговорну рамку для Молдови.

"І це важливо, щоб кожна країна, кожне суспільство, яке реально сповідує європейські цінності і прагне реальної європейської сили, щоб кожен такий народ був разом з усіма іншими в об'єднаній Європі", - резюмував він.