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20:12 21.06.2024

Шмигаль обговорив з в. о. заступника держсекретаря США Бассом відновлення енергетики, постачання зброї та пряму бюджетну підтримку

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Ключові напрями підтримки України з боку США обговорили в Києві прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і виконувач обов'язків заступника держсекретаря США з політичних питань Джон Басс.

Як повідомляється на урядовому порталі в п'ятницю ввечері, також сторони говорили про інтеграцію України в НАТО, відновлення української енергетики через програми USAID і спільні оборонні виробництва. Окрему увагу учасники зустрічі зосередили на постачанні необхідної зброї для української армії, насамперед систем протиповітряної оборони.

"Ще один важливий блок розмови - фінансовий. Як зауважив очільник українського уряду, цього року США виділять Україні $7,8 млрд прямої бюджетної підтримки. Це, за його словами, допоможе зміцнити макрофінансову стабільність нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував США за рішення надавати Україні ракети для ЗРК Patriot у пріоритетному порядку та за участь у Глобальному саміті миру та за підтримку Формули миру. "Ми зробили важливий крок до справедливого миру на європейському континенті", - сказав він.

Теги: #ппо #шмигаль #басс #енергетика

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