Події

19:38 21.06.2024

Відкривається реєстрація на перетин у конкретний час МАПП "Порубне-Сірет"

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На міжнародному автомобільному пункті пропуску (МАПП) "Порубне-Сірет" на кордоні з Румунією відкривається реєстрація на перетин у конкретний час автобусними перевізниками.

"До уваги пасажирських перевізників: на МАПП "Порубне-Сірет" можна обрати час перетину кордону. Регулярним і нерегулярним пасажирським перевізникам доступна реєстрація в новий тип черги, яка має назву "Порубне-Сірет. Автобуси (За розкладом)", - повідомила Державна служба України з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") у фейсбуці.

Рух автобусів за новим записом стартує 24 червня (понеділок) о 12:00, йдеться в повідомленні.

Крім того, перевізників просять звернути увагу, що з понеділка проїхати через ПП за записом у чергу, яка діє досі, буде неможливо.

Раніше повідомлялося, що послугу перетину кордону в конкретний час в "Електронній черзі перетину кордону" ("єЧерега") для автобусів запустили на чотирьох пунктах пропуску між Україною та Румунією: "Дякове - Халмеу", "Красноїльськ - Вікову де Сус", "Дяківці-Раковець", "Орлівка-Ісакча".

Теги: #єчерга #румунія #пункт_пропуску

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