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16:17 21.06.2024

Працівника держпідприємства, який передавав ворогові відомості про посадовців військових навчальних закладів Харкова, засуджено до 15 років в'язниці - прокуратура

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Працівника держпідприємства, який передавав ворогові відомості про посадовців військових навчальних закладів Харкова, засуджено до 15 років в'язниці - прокуратура

Московський райсуд Харкова визнав винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та за попередньою змовою групою осіб, і в незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів 53-річного жителя облцентру.

"Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Як було встановлено, харків'янин був завгоспом господарської дільниці механічного відділу державного підприємства й контактував зі своїм давнім знайомим. Останній після 2014 року переїхав до рф, отримав російське громадянство, а 25 лютого 2022 року вступив до лав спеціального загону швидкого реагування "Рысь" федеральної служби військ національної гвардії РФ. Головним завданням ворожого підрозділу була участь у бойових діях, спрямованих на окупацію Харківщини.

Протягом 2022 року харків'янин збирав і передавав своєму другові через телеграм інформацію про об'єкти, де перебувають підрозділи ЗСУ, із зазначенням їх територіальної прив'язки, а також відстежував місця влучання ракет у місті. Крім того, він готував інформацію про певних посадовців військових навчальних закладів Харкова як "кандидатів" для вербування російськими спецслужбами.

У червні минулого року чоловіка затримали правоохоронці. Під час обшуку в його квартирі було виявлено близько півтисячі набоїв, які він незаконно купив і зберігав.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину.

Теги: #харків #прокуратура #держзрада

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