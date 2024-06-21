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14:39 21.06.2024

Кабмін схвалив експериментальний проєкт із захисту інформації в системі управління логістичним забезпеченням Міноборони

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Кабмін схвалив експериментальний проєкт із захисту інформації в системі управління логістичним забезпеченням Міноборони

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію експериментального проєкту з захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням Міністерства оборони.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено пропозицію Міністерства оборони щодо реалізації в період воєнного стану експериментального проєкту з захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням.

Зазначається, що метою експериментального проєкту є здійснення тестування новітніх підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки під час обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням, а саме забезпечення технічного, криптографічного захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, які базуються на досвіді кращих міжнародних практик держав - членів НАТО.

Теги: #кабмін #мельничук #проєкт

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