Кабмін схвалив експериментальний проєкт із захисту інформації в системі управління логістичним забезпеченням Міноборони

Кабінет Міністрів України схвалив реалізацію експериментального проєкту з захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням Міністерства оборони.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено пропозицію Міністерства оборони щодо реалізації в період воєнного стану експериментального проєкту з захисту та обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням.

Зазначається, що метою експериментального проєкту є здійснення тестування новітніх підходів щодо забезпечення інформаційної безпеки під час обробки інформації в інформаційно-комунікаційній системі управління логістичним забезпеченням, а саме забезпечення технічного, криптографічного захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-комунікаційних систем, які базуються на досвіді кращих міжнародних практик держав - членів НАТО.