Кабмін пропонує надати уряду повноваження щодо визначення чисельності персоналу кримінально-виконавчої служби й таборів для військовополонених

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді надати уряду повноваження щодо визначення чисельності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби й таборів для тримання військовополонених.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, схвалено проєкт закону "Про внесення зміни до статті 6 закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", який пропонує надати Кабміну повноваження на визначення граничної чисельності персоналу Державної кримінально-виконавчої служби, таборів і дільниць для тримання військовополонених.

У зв'язку з цим пропонується визнати таким, що втратив чинність, закон "Про чисельність Державної кримінально-виконавчої служби України".