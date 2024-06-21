Російські окупанти почали штурмувати Часів Яр із торецького напрямку – ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти почали штурмувати Часів Яр із торецького напрямку, намагаються "тиснути" з боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Останній тиждень ворожі штурми відбуваються постійно. Йдуть і механізовані штурми в лоб Часового Яру, також і невеликими групами до п’яти осіб намагаються прориватися в мікрорайони Новий, Канал. Уже кілька днів противник пішов з іншого напрямку, з Торецького, на Часів Яр. Загарбники пруть із боку Горлівки на Шуми, Нью-Йорк", - розповів Волошин.

Речник зазначив, що від початку доби агресор здійснив три спроби наблизитися до українських позицій поблизу Часового Яру та Кліщіївки. За його словами, бої тривають, ситуація контрольована.

"Підрозділи Сил оборони успішно стримують натиск, на окремих напрямках посилюють позиції. Окупанти намагаються проводити штурмові дії на напрямку за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети", - зазначив Волошин.

В ОСУВ "Хортиця" наголосили, що російська армія активізувала свої зусилля, однак успіхів не мала.

Також Волошин нагадав, що в боях за Часів Яр беруть участь підрозділи РФ 1065о артилерійського полку повітрянодесантних військ (98 дивізія ПДВ РФ), 58 батальйон спецпризначенців (1 корпус армії так званої "ДНР") і бригада "Сєвєр-в" (резервної частини так званої "ДНР").

За добу на часовоярському напрямку було знищено 255 окупантів, 397 дістали поранень. Також на напрямку було знищено одну РСЗВ БМ-21 "Град".