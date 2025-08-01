Інтерфакс-Україна
Події
16:56 01.08.2025

DeepState фіксує просування ворога у Часовому Яру та Торецьку

1 хв читати

Російські окупаційні війська просунулися у Часовому Яру та Торецьку (обидва - Бахмутський район Донецької обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Противник просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм у п'ятницю.

Раніше в цей день очільник Кремля Володимир Путін заявив про захоплення росіянами Часового Яру. Центр протидії дезінформації спростував слова Путіна. Карта DeepState на цей момент показує, що під контролем російських військ лише східна частина міста.

Теги: #часів_яр #deepstate #окупована

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:06 31.07.2025
В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

10:04 31.07.2025
DeepState: Росіяни окупували Кам'янське та Верхньокам'янське на Сіверському напрямку

DeepState: Росіяни окупували Кам'янське та Верхньокам'янське на Сіверському напрямку

13:15 28.07.2025
Окупанти просунулися в Зеленому Гаю біля адмінмежі з Дніпропетровською областю – DeepState

Окупанти просунулися в Зеленому Гаю біля адмінмежі з Дніпропетровською областю – DeepState

17:16 25.07.2025
DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

DeepState: Ворог зміг закріпитися у Кам’янському і проводить штурмові дії на Плавні та Степногірськ

09:28 19.07.2025
Російські окупанти захопили село Яблунівка в Сумській області – DeepState

Російські окупанти захопили село Яблунівка в Сумській області – DeepState

13:34 12.06.2025
Росіяни окупували Дворічну Харківської області – DeepState

Росіяни окупували Дворічну Харківської області – DeepState

18:59 15.03.2025
Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

19:14 23.01.2025
Військовослужбовці 24 ОМБр відбили штурм окупантів у Часовому Яру, знищивши чотири російські БМД

Військовослужбовці 24 ОМБр відбили штурм окупантів у Часовому Яру, знищивши чотири російські БМД

14:51 25.12.2024
У Часовому Яру залишається 249 жителів, у Покровську 7,5 тис., усіх дітей вивезено - голова ОВА

У Часовому Яру залишається 249 жителів, у Покровську 7,5 тис., усіх дітей вивезено - голова ОВА

23:56 11.11.2024
На фронті було 185 зіткнень, на курахівському напрямку ще тривають 16 боїв - Генштаб

На фронті було 185 зіткнень, на курахівському напрямку ще тривають 16 боїв - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

Зеленський: Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі з РФ на рівні лідерів у будь-який час

Свириденко домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед призначенням на директора БЕБ

У результаті вчорашнього російського удару у Києві загинули 5 дітей - Зеленський

Натепер внаслідок російської атаки в ніч на четвер в Києві загинула 31 людина – КМВА

ОСТАННЄ

Рютте привітав рішення Німеччини про надання Україні двох додаткових систем Patriot

Президент Чехії закликав до посилення міжнародного тиску на Росію

АОЗ поставила ЗСУ 1 мільйон FPV-дронів з січня по липень 2025 р.

Свириденко та посол Японії обговорили українсько-японський бізнес-форум, запланований на осінь

Сибіга та Сікорський обговорили пакети військової допомоги Польщі для України та санкції проти Росії

Наглядова рада Запорізького нацуніверситету націлилась увійти до топ-20 університетів України за 2 роки – голова

В Жмеринці зійшов з рейок вагон електропоїзда, постраждалих немає

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини

Жителя Львова засуджено до 7 років ув’язнення за виправдовування у TikTok збройної агресії РФ

Зеленський і Стармер обговорили санкції проти Росії та взаємодію з американськими партнерами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА