DeepState фіксує просування ворога у Часовому Яру та Торецьку

Російські окупаційні війська просунулися у Часовому Яру та Торецьку (обидва - Бахмутський район Донецької обл.), повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Противник просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", - йдеться у повідомленні DeepState у телеграм у п'ятницю.

Раніше в цей день очільник Кремля Володимир Путін заявив про захоплення росіянами Часового Яру. Центр протидії дезінформації спростував слова Путіна. Карта DeepState на цей момент показує, що під контролем російських військ лише східна частина міста.