Росіяни окупували Дворічну Харківської області – DeepState

За даними проєкту DeepState, за минулу добу російські окупанти захопили селище Дворічна Харківської області.

Крім того, зафіксоване просування окупаційних сил біля Довгенького та Западного. Площа окупованих територій у Харківській області зросла з 18 303,83 кв.км до 18 319,13 кв.км.

Також фіксується просування ворога у Багатирі Донецької області. Площа окупованих територій в області зросла від 46 308,34 кв.км до 46 309,59 кв.км.