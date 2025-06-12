Інтерфакс-Україна
Події
13:34 12.06.2025

Росіяни окупували Дворічну Харківської області – DeepState

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За даними проєкту DeepState, за минулу добу російські окупанти захопили селище Дворічна Харківської області.

Крім того, зафіксоване просування окупаційних сил біля Довгенького та Западного. Площа окупованих територій у Харківській області зросла з 18 303,83 кв.км до 18 319,13 кв.км.

Також фіксується просування ворога у Багатирі Донецької області. Площа окупованих територій в області зросла від 46 308,34 кв.км до 46 309,59 кв.км.

Теги: #дворічна #deepstate #окупована

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