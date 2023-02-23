Події

19:14 23.02.2023

Аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару у Дворічній призупинено через повторний обстріл

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Аварійно-рятувальні роботи в будівлі Дворічанської селищної ради (Куп'янський район Харківської області), зруйнованій внаслідок ранкового ракетного удару російських окупантів, призупинено через повторний обстріл.

"Під час робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Окупанти прицільно били по рятувальникам. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Особистий склад не постраждав. Аварійно-рятувальні роботи призупинено", - повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області.

На місце події виїжджали рятувальники на 2-х автоцистернах та 4-х спеціальних аварійно-рятувальних автомобілях (САРМ). Після їхнього прибуття з'ясувалося, що під завалами в підвалі знаходяться тіла двох жінок.

 

 

Теги: #рятувальники #обстріл #дворічна

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