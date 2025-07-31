Інтерфакс-Україна
Події
11:31 31.07.2025

В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

1 хв читати

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", - сказав речник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.

 

Теги: #часів_яр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 15.03.2025
Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

19:14 23.01.2025
Військовослужбовці 24 ОМБр відбили штурм окупантів у Часовому Яру, знищивши чотири російські БМД

Військовослужбовці 24 ОМБр відбили штурм окупантів у Часовому Яру, знищивши чотири російські БМД

14:51 25.12.2024
У Часовому Яру залишається 249 жителів, у Покровську 7,5 тис., усіх дітей вивезено - голова ОВА

У Часовому Яру залишається 249 жителів, у Покровську 7,5 тис., усіх дітей вивезено - голова ОВА

23:56 11.11.2024
На фронті було 185 зіткнень, на курахівському напрямку ще тривають 16 боїв - Генштаб

На фронті було 185 зіткнень, на курахівському напрямку ще тривають 16 боїв - Генштаб

15:13 01.11.2024
Ворожа інформація про захоплення Часового Яру й Торецька не відповідає дійсності - ОТУ "Луганськ"

Ворожа інформація про захоплення Часового Яру й Торецька не відповідає дійсності - ОТУ "Луганськ"

17:46 31.10.2024
Росіяни продовжують спроби перейти за канал у Часовому Ярі - ОТУ "Луганськ"

Росіяни продовжують спроби перейти за канал у Часовому Ярі - ОТУ "Луганськ"

12:17 28.10.2024
Окупанти просунулися в районі Часового Яру - британська розвідка

Окупанти просунулися в районі Часового Яру - британська розвідка

17:35 23.10.2024
Ситуація в Часовому Яру складна, проте ворог не зміг пройти Канал, прориву там немає - ОТУ "Луганськ"

Ситуація в Часовому Яру складна, проте ворог не зміг пройти Канал, прориву там немає - ОТУ "Луганськ"

13:44 22.10.2024
Окупанти вклинилися в лінію оборони біля Часового Яру, але ситуація контрольована - пресслужба 24 ОМБр

Окупанти вклинилися в лінію оборони біля Часового Яру, але ситуація контрольована - пресслужба 24 ОМБр

18:25 13.10.2024
Окупанти обстріляли Часів Яр, троє людей загинули і троє поранені

Окупанти обстріляли Часів Яр, троє людей загинули і троє поранені

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

В результаті нічної атаки в Києві загинули 7 людей – КМВА

Кількість постраждалих у Києві зросла до 82 людей, серед них щонайменше 10 дітей - МВА

Зафіксовано прямі влучання 5 ракет і 21 ударного БпЛА у 12 локаціях України

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Києві зросла до восьми осіб

В Києві проходить акція в підтримку відновлення незалежності НАБУ та САП

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

У Пензі атаковано радіозавод з виробництва сучасних військових засобів зв’язку

УЧХ допомагає постраждалим від атаки РФ на Київ

У Києві через ворожу атаку постраждала головна мечеть Духовного управління мусульман України "Умма"

МАГАТЕ спростувала недостовірну інформацію про підвищення рівня радіації на Запорізькій АЕС

Зеленський закликав учасників конференції ОБСЄ конфіскувати росактиви, а не просто заморожувати їх

Цивінський: СБУ офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду директора БЕБ

В результаті нічної атаки в Києві загинули 7 людей – КМВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА