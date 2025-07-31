В ОСУВ "Хортиця" спростували російську заяву про захоплення Часового Яру

Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував російський фейк про захоплення міста Часів Яр у Бахмутському районі Донецької області.

"Це просто черговий російський вкид на рівному місці", - сказав речник у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Раніше міноборони РФ заявило про повну окупацію міста Часів Яр. Карта DeepState на цей момент показує, що південну частину міста росіяни не контролюють.