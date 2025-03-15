Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки
Бійці Національної гвардії відбили штурм росіян на Часів Яр, щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.
"Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - написав він у телеграм у суботу.
Щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено. Деякі окупанти встигли спішитися, але їх наздогнали FPV-дрони.