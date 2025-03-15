Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

Фото: НГУ

Бійці Національної гвардії відбили штурм росіян на Часів Яр, щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - написав він у телеграм у суботу.

Щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено. Деякі окупанти встигли спішитися, але їх наздогнали FPV-дрони.