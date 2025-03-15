Інтерфакс-Україна

Події

18:59 15.03.2025

Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки

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Нацгвардійці відбили штурм росіян на Часів Яр, знищено або уражено щонайменше 10 одиниць техніки
Фото: НГУ

Бійці Національної гвардії відбили штурм росіян на Часів Яр, щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено, повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

"Понад два десятки одиниць техніки, включно з бойовими машинами десанту, висунулись у бік Часового Яру. Зустріч була "гарячою": наші піхотинці, артилерія та дронові екіпажі влаштували окупантам справжнє пекло на колесах", - написав він у телеграм у суботу.

Щонайменше 10 одиниць техніки було знищено або уражено. Деякі окупанти встигли спішитися, але їх наздогнали FPV-дрони.

Теги: #нацгвардійці #часів_яр #атака

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