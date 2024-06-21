Зеленський призначив О.Морозова начальником УДО - указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Морозова на посаду начальника Управління державної охорони (УДО).

Відповідний указ №361/2024 оприлюднено на сайті глави держави.

Раніше посаду начальника УДО обіймав Сергій Рудь, звільнений указом президента від 10 травня.

Як повідомлялося, 7 травня Служба безпеки України викрила мережу агентів 5 служби ФСБ РФ, які готували вбивство президента України, затримано двох полковників Управління державної охорони.