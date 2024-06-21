Бельгія, яка головує в ЄС: Переговорні рамки затверджено, переговори про вступ з Україною та Молдовою розпочнуться 25 червня

Бельгійське президентство підтверджує ухвалення переговорних рамок про вступ для України та Молдови: переговори розпочнуться 25 червня.

Відповідний запис бельгійське головування в Європейському Союзі зробило на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Рада ЄС ухвалила спільні позиції ЄС, включно з переговорними рамками, для переговорів про вступ з Україною та Молдовою. Це відкриває шлях до початку переговорів у вівторок, 25 червня, в Люксембурзі", - йдеться в записі.

Також анонсовано початок проведення міжурядових конференцій: о 15:30 - з Україною, о 18:00 - з Молдовою.