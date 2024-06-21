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09:46 21.06.2024

Нові російські бомби ФАБ-3000 можуть завдати ще масштабнішої шкоди українським силам та інфраструктурі - ISW

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Нові російські бомби ФАБ-3000 можуть завдати ще масштабнішої шкоди українським силам та інфраструктурі - ISW

20 червня російські війська вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 з уніфікованим модулем планування і коригування для завдання удару по українських позиціях у Харківській області, застосування таких бомб може завдати ще більш масштабної шкоди українській критично важливій інфраструктурі та передовим позиціям, зазначають в Інституті вивчення війни (ISW).

"Російські джерела широко розтиражували кадри першого в історії удару ФАБ-3000 М-54 по українському пункту дислокації в Липцях (Харківська область) 20 червня, зазначивши, що бомба спричинила значні руйнування, хоча впала за 10 метрів від наміченої цілі", - йдеться у звіті ISW від 20 червня.

Про серійне виробництво ФАБ-3000 вагою 3000 кг ексміністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив у березні 2024 року. Водночас російські джерела раніше високо оцінювали виробництво ФАБ-3000, проте зазначали, що їх вага і габарити зроблять бомби дуже складними для доставки більшістю російських тактичних літаків.

Аналітики зазначають, що застосування ФАБ-30000 збільшить руйнівний потенціал триваючих атак Росії із застосуванням глісадних бомб проти українських сил та інфраструктури.

"Російські сили вже посилили застосування керованих і некерованих авіабомб проти України, особливо в Харківській області, що призвело до руйнівного ефекту, і якщо російські сили зможуть запустити масивні удари ФАБ-3000 (або навіть важчі керовані авіабомби), вони зможуть завдати ще масштабнішої шкоди українським передовим позиціям і критично важливій інфраструктурі", - вважають в ISW.

Теги: #бомби #isw #рф

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