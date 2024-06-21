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00:31 21.06.2024

Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

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Підрозділи 24 ОМБр передислоковано для посилення оборони в район Часового Яру

Підрозділи 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила передислоковано в район міста Часів Яр у Донецькій області для посилення оборони, повідомили в прес-службі бригади.

"Повідомляємо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часів Яру. Ситуація в місті та навколо нього - надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт із півночі та півдня. Окупанти нещадно обстрілюють Часів Яр керованими авіабомбами та всіма можливими видами озброєння", - йдеться в заяві у Facebook.

У бригаді наголосили, що воїни 24 бригади "масово знищують піхоту і техніку ворога, ламаючи його плани і змушуючи платити величезну ціну за кожен метр землі".

"На жаль, у нас теж є втрати. Вічна пам'ять і слава загиблим побратимам. Помстимося за кожного.  Битва триває", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #передислокація #україна #війна

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