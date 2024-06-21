Кулеба: Саміт у Швейцарії став "стрибком до миру", попереду ще дуже важкий шлях

Проведенням Глобального саміту миру в Швейцарії було створено передумови для того, щоб у майбутньому РФ вела переговори не мовою ультиматумів, а сумлінно, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

В інтерв'ю, яке транслювалося в ефірі телемарафону в четвер, Кулебі поставили запитання, чи може Саміт миру стати стартом мирних переговорів. На що міністр відповів, що "Саміт став стрибком до миру".

"Це ще не мир. Попереду довгий шлях", - зазначив глава МЗС.

Він нагадав, що з 2014 по 2022 рік Україна провела з РФ близько 200 раундів переговорів, і росіяни "всіляко руйнували процес". За словами Кулеби, "ми цей урок вивчили".

"І президент із самого початку свого президентства говорив, що він не буде повторювати ці помилки. І ми їх і не повторюємо. Ми сформували коаліцію - і РФ побачила, що її ультиматуми не працюють, що Україна не користується підтримкою лише Європи та Америки, що на боці України набагато більша кількість країн. Тому ми створили цим самітом передумови для того, щоб РФ вела переговори не мовою ультиматумів, а сумлінно. І щоб ці ультиматуми не відбувалися за рахунок поступок України", - зазначив він.

Кулеба підкреслив, що "попереду ще дуже важкий шлях".

"Я хочу бути чесним з усіма, тому що, як то кажуть, чим глибше в ліс - тим більше дров. Буде багато ще проблемних питань. Але в нас немає іншого шляху, окрім як їх розв'язати - заради перемоги та відновлення нашої країни", - додав міністр.