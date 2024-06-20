Події

23:05 20.06.2024

Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

1 хв читати
Підготовку в країнах ЄС із 2022 року пройшли понад 52 тис. українських військових

Підготовку в рамках місії ЄС з підготовки українських військових Україні (EUMAM) пройшли понад 52 тисячі українських солдатів, сержантів і офіцерів, що втричі перевищує оголошені очікування, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Олександр Балануца. У четвер він обговорив із Головою військового штабу ЄС генерал-лейтенантом Мікаелем Ван дер Лааном необхідність продовження місії EUMAM, повідомляє управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"Збройні Сили України зараз формують нові бригади, і ми потребуємо якісного навчання для наших військових. Тому продовження Місії ЄС з військової допомоги Україні є критично важливим. Дякуємо за вже надану підготовку та закликаємо зберігати й нарощувати обсяги та темпи", - наголосив Олександр Балануца.

Як повідомляється, місія EUMAM розпочалася восени 2022 року після засідання 27 міністрів оборони країн ЄС і була розрахована на два роки, однак, вона може бути продовжена в разі потреби. Поточні переговори українського військового керівництва з лідерами ЄС спрямовані на продовження місії.

"Я підтримую продовження навчання і підготовки українських військових у рамках тренувальної військової місії EUMAM. Ми дякуємо Україні за її боротьбу проти російської агресії і повинні зробити все можливе для її підтримки", - зазначив генерал-лейтенант Мікаель Ван дер Лаан.

Джерело:

Теги: #україна #підготовка #єс #військові #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:55 20.06.2024
Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

22:46 20.06.2024
Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

20:00 20.06.2024
Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку - ЗМІ

Білий дім підтвердив, що США передаватимуть Україні вироблені ракети для Patriot і NASAMS у пріоритетному порядку - ЗМІ

19:48 20.06.2024
Генсек НАТО вітає рішення Румунії надати Україні Patriot

Генсек НАТО вітає рішення Румунії надати Україні Patriot

18:38 20.06.2024
Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

15:41 20.06.2024
Офіційні курси Національного банку України на 21 червня

Офіційні курси Національного банку України на 21 червня

15:20 20.06.2024
Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

Оновлений "транспортний безвіз" з ЄС передбачає низку взаємних зобов'язань щодо ліцензій на перевезення та маркування вантажівок – Шмигаль

12:43 20.06.2024
14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

14-й пакет санкцій для РФ буде офіційно ухвалено в понеділок на засіданні Ради ЄС

11:35 20.06.2024
ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

11:10 20.06.2024
Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

Стефанішина: Сподіваємося, що в рішеннях союзників на Саміті НАТО буде закріплено незворотність євроатлантичного курсу України

ОСТАННЄ

Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot

Кулеба привітав рішення від Румунії та США щодо посилення української ППО і заявив, що буде ще більше систем і ракет для захисту України

СБУ та Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

У нелегальних схемах переправлення ухилянтів беруть участь і правоохоронці - Клименко

Глава МВС: Продовжуємо консультації з колегами з ЄС щодо можливості повернення українців, які нелегально перетнули кордон

Зеленський: Життя України має зберегтися, і це стосується енергетичного забезпечення

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

До ексголови ДМС, підозрюваного в заволодінні 88 млн грн, застосували запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави - САП

Зеленський за підсумками Ставки: Доручили уряду розробити умови, що спрощують встановлення сонячних панелей і акумуляторів

У п'ятницю протягом 16 годин світло відключатимуть одночасно великій кількості споживачів - "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА