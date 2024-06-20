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22:55 20.06.2024

Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

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Глава МВС про можливість демобілізації: ми не маємо права "валити фронт", нам потрібні досвідчені військові

Демобілізація за нинішньої ситуації на фронті може обернутися "просіданням фронту", чого не можна допустити, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Я спілкувався з командирами, які перебувають на лінії вогню, на цю тему. Якщо ми демобілізуємо людей, які, приміром, відслужили 2 роки, то в нас "просяде фронт", і підрозділи будуть неповноцінними", - сказав міністр в інтерв'ю "Радіо свобода", розміщеному в четвер на Ютюб-каналі, висловлюючи особисту позицію щодо відсутності визначених законом термінів служби та можливості демобілізації.

Він додав: "Ми зараз маємо оновити боєздатність підрозділів, у нас має бути щонайменше рівноцінна заміна під час ротації діючих бригад і батальйонів".

Очільник МВС наголосив, що загалом це питання радше слід адресувати військовим. "У військових, думаю, така сама думка: ми не маємо права "валити фронт", - зазначив Клименко.

Міністр висловив думку, що ситуацію ускладнить "будь-яка демобілізація, як би це крамольно не звучало".

"Я розумію, що хлопці хочуть демобілізуватися, але є ситуація на фронті, в державі, яку необхідно утримати. А щоб утримати, нам потрібні досвідчені військові", - підсумував глава МВС.

Теги: #україна #демобілізація #клименко

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