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22:46 20.06.2024

Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

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Глава МВС: більшість винуватців домашнього насильства - військовослужбовці, їм потрібна належна психологічна реабілітація

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявляє про необхідність організації належної психологічної реабілітації бійців, які повертаються з фронту, - 60% тих, хто вчиняє домашнє насильство, є військовослужбовцями.

"Домашнє насильство (кількість зареєстрованих фактів - ІФ-У) тільки з початку року збільшилася на 14%, і цифра зростає", - сказав міністр в інтерв'ю "Радіо свобода", розміщеному в четвер на Ютюб-каналі.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи є кореляція між зростанням фактів насильства і військовими, міністр сказав: "Є. Дуже великий відсоток, десь 60 - це військові".

Клименко додав, що це стосується не тільки військовослужбовців ЗСУ, а всіх військових, хто був на фронті.

У цьому контексті очільник МВС акцентував увагу на необхідності належної організації психологічної реабілітації військових. "Вона (психологічна реабілітація - ІФ-У), я вважаю, зараз у зародковому стані. Якщо ми не підберемо фахівців (психологів, психотерапевтів - ІФ-У), не навчимо їх, то матимемо великі проблеми після закінчення війни", - наголосив міністр.

Він пояснив, що людина з ПТСР чи іншими ментальними змінами після війни "може бути або алкоголіком, або наркоманом, або може піти в кримінальне середовище, або все це буде поєднано між собою".

"Частина людей після війни навчилися холоднокровно вбивати, з цього їх треба буде витягувати", - додав глава МВС.

Теги: #домашнє_насильство #україна #клименко #військові

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