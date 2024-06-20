Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot та інші системи ППО, а також забезпечити постійне постачання ракет-перехоплювачів для них.
"Я щиро ціную важливе рішення Румунії передати Україні системи ППО Patriot. Я також хочу подякувати своїй колезі Лумініці Одобеску за її особистий внесок. Цей крок допоможе захистити небо, цивільне населення і критично важливу інфраструктуру України від атак Росії", - написав Кулеба в соцмережі Х.
Міністр наголосив, що це рішення також зміцнить безпеку всього регіону. Він наголосив, що щоразу, коли українські сили збивають російську ракету, яка летить на захід, у бік України, - Україна також усуває потенційну загрозу європейським сусідам.
"Я закликаю всіх наших партнерів наслідувати приклад Румунії та надати додаткові системи Patriot та інші системи ППО, а також забезпечити постійне постачання ракет-перехоплювачів для них. Разом ми маємо зупинити російський повітряний терор", - заявив Кулеба.