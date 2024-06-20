Події

21:16 20.06.2024

Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає партнерів наслідувати приклад Румунії та надати Україні додаткові системи Patriot та інші системи ППО, а також забезпечити постійне постачання ракет-перехоплювачів для них.
"Я щиро ціную важливе рішення Румунії передати Україні системи ППО Patriot. Я також хочу подякувати своїй колезі Лумініці Одобеску за її особистий внесок. Цей крок допоможе захистити небо, цивільне населення і критично важливу інфраструктуру України від атак Росії", - написав Кулеба в соцмережі Х.
Міністр наголосив, що це рішення також зміцнить безпеку всього регіону. Він наголосив, що щоразу, коли українські сили збивають російську ракету, яка летить на захід, у бік України, - Україна також усуває потенційну загрозу європейським сусідам.
"Я закликаю всіх наших партнерів наслідувати приклад Румунії та надати додаткові системи Patriot та інші системи ППО, а також забезпечити постійне постачання ракет-перехоплювачів для них. Разом ми маємо зупинити російський повітряний терор", - заявив Кулеба.

Теги: #партнери #ппо #мзс

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