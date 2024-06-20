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19:26 20.06.2024

Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

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Від початку доби загальна кількість ворожих атак на фронті стягнула 96 - Генштаб ЗСУ

Станом на 19.00 четверга загальна кількість ворожих атак на лінії фронту з початку доби сягнула 96, найгарячішим залишається покровський напрямок, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
На харківському напрямку ворог із території РФ скинув шість КАБів по Вовчанську, Нескучному та Липцях. Крім цього, противник вів безуспішні штурмові дії у Вовчанську та біля Тихого.
Попередньо на цьому напрямку втрати ворога становили 59 осіб пораненими та вбитими. Крім того, кілька окупантів здалися в полон.
На покровському напрямку тривають бої в 14 локаціях, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки та Новоолександрівки. Крім цього, противник атакував КАБами Євгенівку, Вовче та Нову Полтавку. Загальна кількість атак окупантів за добу зросла до 34.
Попередньо ворог на цьому напрямку втратив 295 осіб, з них 99 - убиті. Також Сили оборони знищили три бойові броньовані машини, дві гармати, одиницю спецтехніки та наземну станцію управління БПЛА. Пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника.
На курахівському та придніпровському напрямках ворог здійснив по дві безуспішні спроби атакувати. Також росіяни скинули ще шість керованих авіабомб у райони Новотягинки, Іванівки та Миколаївки.

Теги: #ворог #генштаб #зведення

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