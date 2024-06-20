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19:10 20.06.2024

До ексголови ДМС, підозрюваного в заволодінні 88 млн грн, застосували запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави - САП

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До ексголови ДМС, підозрюваного в заволодінні 88 млн грн, застосували запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до ексглави Державної міграційної служби (ДМС) України, підозрюваного в заволодінні бюджетних коштів сумою 88 млн грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
"20 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, узгодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді 3 млн грн застави до колишнього голови Державної міграційної служби України", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі четвер.
У повідомленні САП не називається ім'я екскерівника ДМС, але агентству "Інтерфакс-Україна" відомо, що йдеться про Максима Соколюка.
Як повідомлялося, 18 червня правоохоронці повідомили ексголові ДМС України про підозру в заволодінні бюджетними коштами на суму понад 88 млн грн під час реконструкції адмінбудівлі.

Теги: #вакс #соколюк #дмс

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