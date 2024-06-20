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15:58 20.06.2024

Кількість бойових зіткнень від початку доби вже зросла до 58, понад половина припала на краматорський і покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

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Кількість бойових зіткнень від початку доби вже зросла до 58, понад половина припала на краматорський і покровський напрямок - Генштаб ЗСУ

Від початку поточної доби кількість бойових зіткнень на фронті російсько-української війни зросла до 58, найбільшу активність окупанти проявляють на покровському та краматорському напрямках у Донецькій області, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 13:00 четверга, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

"На краматорському напрямку ворог концентрує зусилля неподалік Калинівки та Часового Яру. Сім спроб потіснити наші підрозділи із займаних позицій зазнали невдачі. Шість боєзіткнень тривають поблизу Кліщіївки, Нового, Торецька та Іванівського. На покровському напрямку... від початку доби окупанти  вже 19 разів намагалися покращити тактичне положення в районах Новоолександрівки, Олександрополя, Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоселівки Першої. 11 ворожих атак українські воїни успішно відбили, вісім - ще тривають. Найбільш активний ворог біля Новоолександрівки", - йдеться у зведенні.

Окупанти зі своєї території продовжують бомбардувати Харківську область, завдавши двох ударів чотирма керованими авіабомбами по Липцях і Нескучному та скинувши дві авіабомби по місту Вовчанську. У районі сусіднього села Тихого відбито одну ворожу атаку.

На куп'янському напрямку наразі тривають сім бойових зіткнень, два вже відбито. На лиманському напрямку українські захисники зупинили ворога в районі Невського, біля Сергіївки окупанти продовжують атакувати. На курахівському напрямку Сили оборони відбили вже вісім наступальних дій ворога, три бойові зіткнення поблизу Красногорівки та Паросковіївки ще тривають.

Також окупанти продовжують артилерійські обстріли прикордоння Чернігівської та Сумської областей, розповіли в Генштабі.

Теги: #генштаб #зведення

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