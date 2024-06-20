Події

15:28 20.06.2024

Затримано та взято під варту співробітницю "Укрпошти", яка очолила поштове відділення під час окупації Ізюма, – прокуратура

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Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області повідомили 51-річній жительці Ізюма про підозру в пособництві шляхом надання засобів для здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та її окупаційною адміністрацією, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювана, яка до повномасштабного вторгнення РФ в Україну була співробітницею одного з відділень "Укрпошти", у травні 2022 року, коли Ізюм був під окупацією, стала начальницею одного з відділень створеної окупантами "Почты Изюма". Жінка давала вказівки підлеглим листоношам щодо розповсюдження пропагандистських газет "Харьков Z" та "Комсомольська правда", у яких публікували матеріали на підтримку держави-агресора, та агітаційні статті, метою яких було переконати читачів, що РФ - не ворог.

Теги: #пошта #окупація

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