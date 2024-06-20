У Києві жінка осквернила могили захисників України, розпочато розслідування

Фото: Київська міська прокуратура

Правоохоронці за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом осквернення могил захисників України в Києві, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"20 червня зранку на території Аскольдової могили в Києві невідома жінка вчинила акт вандалізму на могилах загиблих захисників України - Дмитра Коцюбайла з позивним "Да Вінчі", Андрія Пильщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. На могилах зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України", - йдеться в повідомленні.

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії щодо встановлення особи жінки.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.