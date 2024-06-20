СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

Спецпризначенці Служби безпеки України вночі в четвер, 20 червня, завдали удару із застосуванням дронів по складу паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнефтепродукт" і нафтобазі "Енемська" ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" поінформовані джерела.

На цих об'єктах переробляли й зберігали сировину та готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об'єктах розпочалися пожежі.

"Удари СБУ по підприємствах, що працюють на ВПК Росії, зменшують ресурси, завдяки яким ворог може вести війну, і змушують країну-агресора витрачатися на відновлення інфраструктури. Це додаткове навантаження на російський бюджет, уже обтяжений санкціями та іншими економічними викликами. Служба і далі працюватиме в цьому напрямі", - зазначило поінформоване джерело.

Загалом дрони СБУ здійснили вже майже три десятки успішних атак на об'єкти російського нафтового комплексу в різних регіонах.