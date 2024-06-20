ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

Фото: elements.envato.com

Постпреди ЄС погодили черговий пакет антиросійських санкцій, повідомляє в четвер бельгійське головування в Євросоюзі.

"Постпреди ЄС щойно погодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні головування в соціальній мережі X.

Зазначено, що він передбачає нові заходи, а також посилює дію запроваджених раніше санкцій, закриваючи можливі лазівки.

Раніше повідомлялося, що в четвер постпреди країн ЄС можуть усунути розбіжності щодо чергового пакету санкцій проти РФ, які стосувалися газової сфери. До цього західні ЗМІ зазначали, що до 14-го пакету антиросійських санкцій увійдуть обмеження на нафтотанкери й постачання скрапленого газу.