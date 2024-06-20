Події

11:35 20.06.2024

ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ

1 хв читати
ЄС погодив на рівні постпредів 14-й пакет санкцій проти РФ
Фото: elements.envato.com

Постпреди ЄС погодили черговий пакет антиросійських санкцій, повідомляє в четвер бельгійське головування в Євросоюзі.

"Постпреди ЄС щойно погодили потужний і суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України", - йдеться в повідомленні головування в соціальній мережі X.

Зазначено, що він передбачає нові заходи, а також посилює дію запроваджених раніше санкцій, закриваючи можливі лазівки.

Раніше повідомлялося, що в четвер постпреди країн ЄС можуть усунути розбіжності щодо чергового пакету санкцій проти РФ, які стосувалися газової сфери. До цього західні ЗМІ зазначали, що до 14-го пакету антиросійських санкцій увійдуть обмеження на нафтотанкери й постачання скрапленого газу.

Теги: #санкції #єс #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 20.06.2024
СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

11:10 20.06.2024
Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

Закон про єдину роумінгову зону сьогодні набув чинності, але в дію буде введений після рішення ЄС - НКЕК

02:13 20.06.2024
РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

РФ атакує кількома групами "Шахедів", у низці областей оголошено ракетну небезпеку

01:21 20.06.2024
Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

Європейські народники підтримують кандидатуру Метсоли на посаду президента Європарламенту

23:51 19.06.2024
РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

РФ можна запрошувати на переговори тільки після її поразки - французький експерт

21:58 19.06.2024
Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

Польща зацікавлена в розширенні ЄС і членстві України - голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі

21:40 19.06.2024
Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

Україна стане членом ЄС, але шлях буде непростим - представник Євросоюзу

18:17 19.06.2024
Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

Стефанішина: Країни Веймарського трикутника надають суттєву допомогу на шляху до членства України в ЄС

18:12 19.06.2024
Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

Ми розуміємо, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть складними, зокрема, в аграрній сфері – польський міністр у справах ЄС

15:52 19.06.2024
Понад 100 транспортних засобів і близько 800 російських військових залишили базу поблизу Фінляндії і вирушили в Україну - ЗМІ

Понад 100 транспортних засобів і близько 800 російських військових залишили базу поблизу Фінляндії і вирушили в Україну - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ за допомогою дронів завдала ударів по нафтобазах у Тамбовській області та республіці Адигея РФ

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

"Укренерго" через удари РФ по енергетиці посилила обмеження е/е з 11:00

РФ вночі завдала масованого удару по об'єктах енергоінфраструктури - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень е/е в четвер діятимуть із 06:00 до 24:00, а не всю добу - "Укренерго"

ОСТАННЄ

Від півночі на фронті відбулося вже 47 бойових зіткнень, 22 з них на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Семеро працівників енергооб'єктів дістали поранень унаслідок нічної атаки російських агресорів - Міненерго

Міноборони запускає чат-бот "Армія+"

"Укренерго" через удари РФ по енергетиці посилила обмеження е/е з 11:00

Замбія приєдналася до комюніке Глобального саміту миру

У центрі, на півдні й сході України в четвер очікуються град і шквали

Під обстрілами окупантів у середу загинули два мирні жителі Донеччини, четверо поранені - ОВА

Унаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено високовольтні ЛЕП Броварського району Київської області - ДТЕК

Підготовка до другого Саміту миру триває, вже відомо про плани ворога щодо спроб зриву цього саміту - Єрмак

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів і 45 артилерійських систем противника - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА