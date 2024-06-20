Унаслідок повітряної атаки ворога пошкоджено високовольтні ЛЕП Броварського району Київської області - ДТЕК

Унаслідок повітряної атаки пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району Київської області, енергетики ліквідовують наслідки обстрілу, повідомила пресслужба ДТЕК у четвер уранці.

"Київщина: енергетики ДТЕК повертають світло після обстрілів ворога. Під час ранкової атаки було пошкоджено високовольтні електромережі Броварського району. Вже о п'ятій ранку енергетикам вдалося підключити близько 5250 будинків за резервними джерелами живлення", - ідеться в телеграм-каналі компанії.

"Ліквідація наслідків обстрілів триває. Робимо все можливе, щоб до кінця дня повернути світло всім родинам Київщини", - уточнили в ДТЕК.