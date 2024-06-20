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08:58 20.06.2024

Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів і 45 артилерійських систем противника - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1170 окупантів і 45 артилерійських систем противника - Генштаб

Українські військовослужбовці знищили 1170 окупантів, 3 танки, 18 бронемашин, 45 артилерійських систем, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби ППО, 39 безпілотників, 1 крилату ракету, 62 одиниці авто та спецтехніки, повідомляє про втрати ворога за добу Генштаб Збройних сил України в четвер уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 20.06. 24 орієнтовно становлять: особового складу - близько 530920 (+1170) осіб, танків - 7987 (+3) од., бойових броньованих машин - 15337 (+18) од., артилерійських систем - 14052 (+45) од., РСЗВ - 1105 (+1) од., засобів ППО - 859 (+2) од., літаків - 359 (+0) од., гелікоптерів - 326 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11260 (+39), крилатих ракет - 2298 (+1) од., кораблів / катерів - 28 (+0) од., підводних човнів - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 19134 (+56) од., спеціальної техніки - 2357 (+6) од.", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога #зведення

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