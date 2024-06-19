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23:32 19.06.2024

Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

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Війська РФ нанесли по території України три ракетні та 38 авіаудари із застосуванням 55 УАБів – Генштаб

Російські загарбники завдали території України трьох ракетних та 38 авіаційних ударів із застосуванням 55 керованих авіабомб, також задіяли 533 дрона-камікадзе, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 22.00.

Водночас, інформує Генштаб, ворог здійснив понад 2900 обстрілів за позиціями наших військ та населеними пунктами зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 13 районів зосередження особового складу та три пункти управління противника.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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