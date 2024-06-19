Від початку доби відбулося понад 120 боїв, на покровському напрямку тривають 12 бойових зіткнень - Генштаб

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На фронті від початку доби відбулося 122 бойові зіткнення, зокрема на покровському напрямку було 43 зіткнення, із них 12 - ще тривають, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативній інформації про російське вторгнення станом на 22.00 19 червня.

На Харківському напрямку, за даними Генштабу, окупанти за підтримки авіації шість разів безуспішно атакували в районах Липців і Вовчанська. За попередньою інформацією, від початку доби втрати ворога становили 96 окупантів загиблими і пораненими, знищено танк, три артилерійські системи та 11 автомобілів. Уражено 18 укриттів особового складу, два місця зберігання боєприпасів і сховище з паливно-мастильними матеріалами.

"На Куп'янському напрямку противник здійснив 11 спроб відтіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Кругляківка. Вісім атак ворога успішно відбито, тривають три бойові зіткнення біля Степової Новоселівки", - йдеться у зведенні.

На Лиманському напрямку російські загарбники 15 разів намагалися просунутися в районах Греківки, Невського, Тернів і Серебрянського лісу. Захисники України успішно відбили 14 атак ворога. Поблизу населеного пункту Терни ще триває одне бойове зіткнення. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Від початку доби окупанти здійснили дев'ять штурмових дій у районах Верхньокам'янського, Роздолівки та мікрорайону Часового Яру - Новий. Шість атак для ворога завершилися безуспішно, три бойові зіткнення ще тривають.Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

У Генштабі відзначають значну активізацію зусиль агресора на Краматорському напрямку. "За підтримки авіації російські окупанти 17 разів штурмували позиції наших захисників з району Бахмута. Бої точилися поблизу Богданівки, Калинівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Ситуація напружена. 12 ворожих атак українськими військовими відбито, ще п'ять бойових зіткнень тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль зі стримування противника на зазначеному напрямку", - йдеться у зведенні.

На Торецькому напрямку окупанти здійснили шість спроб прорвати оборонні рубежі наших захисників на схід від Північного. Українські воїни відбили чотири атаки ворога, ще два бойові зіткнення тривають.

Як повідомляють у Генштабі, на Покровському напрямку російські війська зберігають високу активність. Кількість бойових зіткнень зросла до 43. За підтримки всіх наявних засобів вогневого ураження (авіації, артилерії, озброєння бойових машин, ударних БпЛА, FPV-дронів і стрілецької зброї) загарбники продовжують натиск на бойові порядки захисників України поблизу Олександрополя, Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Карлівки. "Нашими воїнами відбито 31 ворожу атаку. 12 бойових зіткнень ще тривають. Сили оборони докладають максимум зусиль для виснаження та стримування противника на зазначеному напрямку", - підкреслюється у зведенні.

Попередні втрати агресора склали понад 207 окупантів убитими та пораненими. Знищено бойову броньовану машину та автомобіль.Втрати уточнюються.

На Курахівському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.Від початку доби тут відбулося 10 бойових зіткнень. Напруженою ситуація залишається в районі Красногорівки, де ворог зберігає значну активність. Підрозділи української армії проводять заходи з нарощування стійкості оборони.

На Времівському та Оріхівському напрямках обстановка істотних змін не зазнала. На Придніпровському напрямках п'ять штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

На інших напрямках ситуація залишилася без суттєвих змін.