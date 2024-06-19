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20:49 19.06.2024

Кулеба обговорив із маршалком сейму Польщі українсько-польську співпрацю та підготовку до Вашингтонського саміту НАТО

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Кулеба обговорив із маршалком сейму Польщі українсько-польську співпрацю та підготовку до Вашингтонського саміту НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із маршалком сейму Польщі Шимоном Головнею і висловив подяку польській стороні за участь в інавгураційному Саміті миру.

"Після першого Саміту миру в Швейцарії ми обговорили подальші шляхи взаємодії з країнами Африки, Азії та Південної Америки. Ми також зосередили увагу на українсько-польській співпраці, а також підготовці до Вашингтонського саміту НАТО та укладання двосторонньої безпекової угоди", - написав Кулеба в соцмережі Х.

Він наголосив, що активна взаємодія на парламентському рівні підтверджує стратегічний характер відносин двох країн і має вирішальне значення для просування наших спільних міжнародних ініціатив.

 

 

Теги: #польща #кулеба

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