Події

20:37 19.06.2024

У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм

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Обвалення частини Повітрофлотського шляхопроводу сталося в середу ввечері на проїжджу частину і полотно швидкісного трамвая на вулицях Жилянській і Борщагівській на всій їхній ширині, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" очевидець події.

За його словами, обвалилася частина залізобетонної конструкції шляхопроводу та огорожа. Отже, і автомобільний, і трамвайний рух вулицями Жилянською та Борщагівською на прилеглих ділянках заблоковано повністю, пошкоджено трамвайну контактну мережу.

Цю інформацію підтвердили в Національній поліції України. "До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з обвалом частини шляхопроводу на проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - повідомляють у телеграм-каналі Патрульної поліції Києва в середу.

На відео з місця події, які з'явилися в соцмережах, видно, що обвалилася пішохідна частина (тротуар) шляхопроводу завширшки приблизно два метри й огорожа. Пошкоджених транспортних засобів не видно.

Очевидець повідомляє, що постраждалих, імовірно, немає, жоден транспортний засіб конструкції мосту під час падіння помітно не пошкодили. Поруч видно лише один легковий автомобіль з увімкненою аварійною сигналізацією.

Теги: #київ #аварія

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