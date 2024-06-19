У Києві тротуар Повітрофлотського шляхопроводу обвалився на проїжджу частину вулиці Жилянської, рух нею перекрито, включно з трамваєм



Обвалення частини Повітрофлотського шляхопроводу сталося в середу ввечері на проїжджу частину і полотно швидкісного трамвая на вулицях Жилянській і Борщагівській на всій їхній ширині, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" очевидець події.

За його словами, обвалилася частина залізобетонної конструкції шляхопроводу та огорожа. Отже, і автомобільний, і трамвайний рух вулицями Жилянською та Борщагівською на прилеглих ділянках заблоковано повністю, пошкоджено трамвайну контактну мережу.

Цю інформацію підтвердили в Національній поліції України. "До уваги учасників дорожнього руху. У зв'язку з обвалом частини шляхопроводу на проспекті Повітряних Сил, рух транспорту перекритий на вулиці Борщагівській в обох напрямках. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!" - повідомляють у телеграм-каналі Патрульної поліції Києва в середу.

На відео з місця події, які з'явилися в соцмережах, видно, що обвалилася пішохідна частина (тротуар) шляхопроводу завширшки приблизно два метри й огорожа. Пошкоджених транспортних засобів не видно.

Очевидець повідомляє, що постраждалих, імовірно, немає, жоден транспортний засіб конструкції мосту під час падіння помітно не пошкодили. Поруч видно лише один легковий автомобіль з увімкненою аварійною сигналізацією.