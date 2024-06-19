Події

18:02 19.06.2024

Унаслідок ворожого авіаудару по Харкову є постраждала – мер

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За уточненими даними, внаслідок подвійного удару російськими керованими авіаційними бомбами на території дитячого табору на околиці Харкова постраждала жінка, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"З нею вже працюють лікарі", - написав Терехов у телеграм-каналі.

У свою чергу начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали удару трьома керованими авіабомбами: дві влучили в землю на території дитячого табору і одна біля житлового будинку.

Раніше Терехов повідомив про відсутність жертв та постраждалих внаслідок обстрілу окупантами території дитячого об'єкту відпочинку на околиці Харкова.

Теги: #харків

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