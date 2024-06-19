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17:30 19.06.2024

Найбільше бойових зіткнень відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

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Найбільше бойових зіткнень відбулося на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Станом на 16:00 середи кількість бойових зіткнень на лінії фронту зросла до 80, найбільше бойових зіткнень відбулося на покровському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

На харківському напрямку ворог з району російського Бєлгорода завдав удару 4 КАБами по Вовчанську, ще двома - по селу Борщова, також шістьма НАРами по Терновій.

На куп'янському напрямку окупанти завдали удару 4 КАБами по Петропавлівці, ще однією бомбою - по Куп'янську, а також 16 некерованими авіаційними ракетами - по Синьківці. Наразі тривають 4 бойові зіткнення біля Новоселівки, Синьківки та Кругляківки. Українські захисники також відбили 4 ворожі атаки.

На лиманському напрямку противник здійснив 8 безуспішних атак у районах Макіївки, Греківки й Тернів. Ситуація контрольована.

На сіверському напрямку тривають бої поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки.

На краматорському напрямку ворог завдав удару 12 НАРАми в районі Часового Яру, скинув 2 КАБи поблизу Білої Гори. Від початку доби російські війська намагалися 15 разів потіснити українські підрозділи із займаних позицій поблизу Іванівського, Нового, Калинівки, Північного та Андріївки. Своєю чергою ЗСУ дають гідну відсіч окупантам.

На покровському напрямку відбулася найбільша кількість бойових зіткнень. Від початку доби ворог здійснив 28 атак на позиції українських військ у районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола, Новопокровського та Карлівки. ЗСУ відбили 23 ворожі штурми, 5 бойових зіткнень ще тривають. Також противник завдав удару 12 НАРами біля Новоселівки Першої.

На курахівському напрямку тривають бої біля Красногорівки та Парасковіївки. Загальна кількість атак на цьому напрямку зросла до 8, з них 6 були безуспішними для ворога.

На времівському напрямку ворожа авіація після обіду вдарила трьома КАБами по Великій Новосілці.

Теги: #ситуацiя #фронт #генштаб

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