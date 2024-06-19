Події

16:02 19.06.2024

"УЗ" призначила додаткові поїзди до Одеси у вихідні дні

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"УЗ" призначила додаткові поїзди до Одеси у вихідні дні

АТ "Укрзалізниця" ("УЗ"), реагуючи на підвищення попиту пасажирів протягом літнього сезону, призначило на вихідні 22 і 23 червня додатковий поїзд №115 Київ-Одеса, повідомила пресслужба компанії в середу.

Поїзд відправлятиметься з Києва о 8:26 і прибуватиме до Одеси о 18:22. У зворотному напрямку, з Одеси, він відправлятиметься в ті самі дати о 10:14 із прибуттям до Києва о 19:48.

Крім того, на 30 червня призначено поїзд №168/167 Львів-Одеса, який відправлятиметься зі Львова о 07:23 і прибуватиме до Одеси о 18:19. З Одеси відправлення призначено на ті самі дати о 08:03 із прибуттям до Львова о 18:40.

Теги: #поїзди #укрзалізниця #одеса

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