На Чернігівщині внаслідок скидання вибухівки на житловий будинок поранено місцевого жителя

Унаслідок скидання вибухового пристрою в Семенівській громаді Чернігівської області поранено місцевого жителя, з осколковим пораненням ніг його доправили в лікарню, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вранці росіяни завдали удару по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Вибуховий пристрій скинули на житловий будинок. 55-річний власник будинку отримав осколкові поранення ніг. Доставлений до лікарні", - написав Чаус у телеграм-каналі в середу.