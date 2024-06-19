Події

11:21 19.06.2024

До України прибув спікер Сейму Польщі - Кондратюк

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До України прибув спікер Сейму Польщі - Кондратюк

Маршалок Сейму Польщі Шимон Головня прибув із візитом до Києва, повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Це перший візит спікера Сейму Польщі. Цінно, що свій візит пан спікер розпочинає з вшанування і покладання квітів до Стіни пам'яті воїнам, загиблим за Україну біля Михайлівської площі. Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки дружніх українсько-польських відносин", - написала Кондратюк у соцмережі Х.

Теги: #польща #візит

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