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09:50 19.06.2024

Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво

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Данія оголосила 19-й пакет військової допомоги Україні, який дасть змогу інвестувати в українське виробництво

Данія оголосила про дев'ятнадцятий пакет військової підтримки Україні, який, серед іншого, дасть змогу данській стороні мати можливість вкладати гроші безпосередньо в українське збройове виробництво.

Як повідомляється на сайті Міноборони Данії, ХІХ пакет допомоги передбачає укладення низки різноманітних угод із союзниками щодо закупівель і передач із боку союзної оборонної промисловості. Серед іншого, більше обладнання для підтримки F-16, переданих Данією.

Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен наголосив, що Україна, як і раніше, потребує значної військової підтримки через тривалу російську агресію, отже, за допомогою останнього пакета допомоги Данія забезпечує "максимально можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз".

"Але у нас також є зобов'язання Данії щодо гарантування безпеки підтримати Україну в найближчі 10 років. Саме тому ми створили данську модель підтримки через українську оборонну промисловість, що допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі", - зазначив Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен зі свого боку наголосив, що інвестиції в українську оборонну промисловість - це ефективний і стійкий спосіб підтримати український бойовий потенціал, і зараз, і в довгостроковій перспективі.

"За допомогою цієї ініціативи ми виконуємо сильне бажання України та зміцнюємо і українську, і європейську безпеку. Тому Данія продовжуватиме розширювати наші можливості з підтримки української оборонної промисловості, і ми також раді тій увазі, яку це отримало в ЄС та інших країнах", - додав глава МЗС.

У двох останніх пакетах допомоги для інвестицій в українську оборонну промисловість було зарезервовано загалом 1,2 мільярда данських крон (близько $117 млн - ІФ-У). У міністерстві зазначили, що новий пакет дає змогу розподілити 1,2 мільярда данських крон у такий спосіб, щоб Міністерство оборони могло швидко задовольнити потреби України. Очікується, що перший проєкт буде запущено влітку.

Теги: #данія #поульсен #військова_допомога

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