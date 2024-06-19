Голова Держетнополітики Єленський обговорив із делегацією єврейських організацій США збереження Стародавнього Єврейського цвинтаря в Умані

Голова Державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський обговорив із делегацією представників єврейських організацій США збереження Стародавнього Єврейського цвинтаря в Умані Черкаської області.

"Центральною темою зустрічі стало питання збереження Стародавнього Єврейського цвинтаря в Умані. Цей цвинтар є місцем поховання десятків тисяч євреїв, які загинули під час кривавої різанини 1768 року. Для євреїв усього світу, а особливо для послідовників Бреславського хасидизму, Умань має особливе значення… На жаль, наразі спокій цвинтаря порушений незаконним будівництвом. Це викликало глибоке занепокоєння єврейської громади та стало темою численних звернень до української влади", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

Зазначається, що Єленський запевнив делегацію, що українська влада поважає релігійні почуття єврейського народу і вживатиме всіх необхідних заходів для збереження релігійних святинь.

Окрім того, сторони обговорили питання, пов'язані з організацією щорічного паломництва брацлавських хасидів до Умані.

Згідно з повідомленням, до складу делегації увійшли: виконавчий директор Об'єднаних єврейських організацій Вільямсбурга і Північного Брукліна рабин Девід Нідерман, рабин синагоги Бреслова в Монро і декан єшиви Кол Арья Хескель Кофман, бізнесмен і громадський лідер Вільямсбурга Сохер Кофман, бізнесмен і громадський лідер Боро-парку Абрахам Кофман, член правління благодійної організації "Історико-культурний центр міста Умані" Хайм Занвіл Кофман і член правління благодійної організації "Історико-культурний центр міста Умані" Аба Голдбергер.