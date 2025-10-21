Голова Держетнополітики обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах нацменшин проведення НМТ мовами меншин

Фото: https://dess.gov.ua

Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський обговорив із верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Крістофом Кампом реалізацію закону "Про освіту" і проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) мовами меншин.

"Українська сторона відзначила, що з десяти рекомендацій, наданих Офісом верховного комісара, дев’ять уже виконано або перебувають у процесі реалізації. Зокрема, вони враховані під час розроблення оновленого законопроєкту про національні меншини (спільноти) України, у створенні нормативних актів щодо використання національних символів, а також у вдосконаленні державної політики у сферах освіти, культури та громадської участі", - йдеться в повідомленні Держетнополітики.

У Службі підтвердила свою відкритість до подальших рекомендацій і готовність до поглиблення фахового діалогу, спираючись на європейські принципи рівності, поваги та інклюзії.

Зазначається, що зі свого боку Камп високо оцінив зусилля України та підкреслив суттєвий прогрес у питаннях міжетнічної інтеграції й захисту прав національних меншин навіть у надзвичайно складних умовах воєнного стану.

Згідно з повідомленням, під час зустрічі сторони обговорили низку тем: реалізацію закону "Про освіту"; створення україномовного освітнього простору з одночасним збереженням права навчання мовами національних меншин; проведення національного мультипредметного тесту мовами меншин; виконання Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних спільнот; оновлення базового закону "Про національні меншини (спільноти) України".

Як повідомлялося, у квітні віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк закликала верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Крістофа Кампа приділити пріоритетну увагу практиці зміни ідентичності та мілітаризації українських дітей з боку Російської Федерації, повідомляє пресслужба апарату парламенту.