19 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 847 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 847 RUSSIAN AGRESSION

19 червня відзначають Всесвітній день дитячого футболу, Міжнародний день прогулянки, Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту, Всесвітній день альбатроса.

В Україні - День фермера, в США - День емансипації (День свободи).

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Юди, брата Господнього по плоті; святого Зосими.

Міжнародний день боротьби із сексуальним насильством в умовах конфлікту

Цю дату було засновано резолюцією Генасамблеєю ООН від 19 червня 2015 року, з метою привернення додаткової уваги до проблеми сексуального насильства в умовах різноманітних конфліктів: як міжнародних, так і внутрішньодержавних (громадянських війн), незалежно від того, який характер вони мають: політичний, релігійний, національний.

Дату було обрано на честь ухвалення 19 червня 2008 року резолюції Ради Безпеки 1820 (2008), в якій Рада засудила сексуальне насильство як тактику ведення війни та перешкоду на шляху миробудівництва.

Всесвітній день дитячого футболу

Всесвітній день дитячого футболу започатковано 2001 року завдяки угоді між ФІФА (Міжнародною Федерацією футболу) та Дитячим фондом ООН.

Футбол - найпопулярніший вид спорту в усьому світі. Серед дітей і підлітків ця гра також неймовірно популярна. Завдання футбольних спортивних організацій - пошук справді обдарованих дітей, які мають хороші перспективи у футболі, що практично неможливо без забезпечення можливості грати у футбол простим дворовим командам, де і стартують багато майбутніх зірок світового футболу, поступово переходячи в підліткові та юнацькі клуби професійного рівня.

Однак, футбол - це не лише професіонали. Ця гра дає змогу організувати дозвілля мільйонам дітей у всьому світі.

Як і будь-яка спортивна гра, крім навичок фізичної витривалості футбол вчить дітей командного духу, злагодженості, дружби, розвиває наполегливість і цілеспрямованість, спритність, концентрацію уваги.

День фермера

Професійне свято, започатковане президентом у 2020 році. Дату святкування обрали на честь прийняття Закону про фермерство 2003 року.

Ще цього дня:

1948 - Підписано Женевську конвенцію "Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, які перебувають у літаках".

1953 - Американське подружжя Джуліус і Етель Розенберги страчені за сприяння радянській розвідці;

1968 - Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

Церковне свято

Цього дня православна церква відзначає пам'ять святого Зосими. Він народився у Фракії 89 року, коли християнська віра зароджувалася. Однак юнак загорівся бажанням стати християнином - і незабаром здійснив його. Коли Зосима дізнався про переслідування християн, він залишив військову службу, прийняв хрещення і присвятив своє життя молитвам і здійсненню добрих справ.

Про це донесли правителю Доміціану, і Зосимі довелося постати перед судом. Він виявився твердим у своїй вірі, відмовився відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам. Після цього колишнього воїна піддали тортурам, але він зніс їх, не відчувши страждань. Тоді мученика ув'язнили в темницю, а за деякий час обезголовили.

Пам'ять святого апостола Юди

Апостол Тадей згідно з Біблією - один із дванадцяти апостолів, син Клеопи. Святий Православної та Католицької церков.

Згаданий у списках апостолів у Євангеліях від Луки та від Івана, а також у Діяннях Апостолів. У Євангелії від Івана Юда на Таємній Вечері ставить запитання Ісусу про його прийдешнє воскресіння. При цьому він названий "Юда - не Іскаріот", щоб відрізнити його від Юди, зрадника.

За переказами, апостол Юда проповідував у Палестині, в Аравії, Сирії та Месопотамії, і помер мученицькою смертю у Вірменії між 40-69 роками н.е. Передбачувана могила розташована на території вірменського монастиря Святого Таддея на північному заході сучасного Ірану. Частина мощей святого апостола перебуває у Ватикані в соборі Святого Петра. Невелика частина - в базиліці апостола Андрія Первозванного в Кельні (Німеччина).

Іменини: Іван, Ян, Марія.