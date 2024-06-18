Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) з питань національної безпеки Сідні Муфамаді підсумки Саміту світу, що пройшов у Швейцарії, і розвиток подальших контактів між двома країнами, повідомляє прес-служба глави держави.

"Андрій Єрмак подякував за участь ПАР у Саміті та внесок цієї країни у пошук шляхів досягнення справедливого світу. Він переконаний, що Південно-Африканська Республіка поділяє принципи миру, викладені у Спільному комюніке про основи світу, і що найближчим часом до нього приєднається ще більша кількість держав", - йдеться у прес-релізі на сайті президента.

Як зазначається, співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту світу, що відбувся в Швейцарії.

Також сторони погодили подальший план контактів на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.

Єрмак розповів про плани проведення низки тематичних конференцій на рівні міністрів та експертів, присвячених усім пунктам "Української формули світу", що сприятиме приєднанню до Загального комюніку ще більшої кількості країн.

Сторони також обговорили можливість залучення ПАР до реалізації спільних ініціатив щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.