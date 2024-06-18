Події

23:13 18.06.2024

Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

1 хв читати
Єрмак обговорив із радником президента ПАР з питань нацбезпеки підсумки Саміту миру та розвиток подальших контактів

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Південно-Африканської Республіки (ПАР) з питань національної безпеки Сідні Муфамаді підсумки Саміту світу, що пройшов у Швейцарії, і розвиток подальших контактів між двома країнами, повідомляє прес-служба глави держави.

"Андрій Єрмак подякував за участь ПАР у Саміті та внесок цієї країни у пошук шляхів досягнення справедливого світу. Він переконаний, що Південно-Африканська Республіка поділяє принципи миру, викладені у Спільному комюніке про основи світу, і що найближчим часом до нього приєднається ще більша кількість держав", - йдеться у прес-релізі на сайті президента.

Як зазначається, співрозмовники обговорили результати інавгураційного Саміту світу, що відбувся в Швейцарії.

Також сторони погодили подальший план контактів на найвищому рівні між Україною та Південно-Африканською Республікою.

Єрмак розповів про плани проведення низки тематичних конференцій на рівні міністрів та експертів, присвячених усім пунктам "Української формули світу", що сприятиме приєднанню до Загального комюніку ще більшої кількості країн.

Сторони також обговорили можливість залучення ПАР до реалізації спільних ініціатив щодо забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

Теги: #україна #співпраця #пар

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:57 18.06.2024
Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

Новим ректором НТУУ "КПІ" обрано Анатолія Мельниченка

05:06 18.06.2024
Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

Держмитслужба виявила контрабанду цигарок до Польщі серед залізняку

03:37 18.06.2024
Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

Росіяни 12 разів обстріляли п'ять громад у Сумській області – ОВА

02:34 18.06.2024
Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

Україна повинна виграти цю війну, щоб вступити до НАТО

01:01 18.06.2024
Столтенберг: Мирний саміт у Швейцарії продемонстрував широку міжнародну підтримку Україні

Столтенберг: Мирний саміт у Швейцарії продемонстрував широку міжнародну підтримку Україні

00:09 18.06.2024
У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

У Полтавському районі відновили електропостачання понад 50 тис. споживачів – ОВА

23:38 17.06.2024
На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

На фронті відбулося 119 бойових зіткнень, із них 42 атаки відбулися на Покровському напрямку

23:17 17.06.2024
ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

ВИБУХ В ОДЕСІ – МЕР МІСТА

23:10 17.06.2024
Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

Окупанти за добу завдали два ракетні та 32 авіаудари по Україні

23:03 17.06.2024
Сили оборони України завдали ударів по 13 місцях скупчення противника

Сили оборони України завдали ударів по 13 місцях скупчення противника

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

ОСТАННЄ

Знищення поблизу кордону позицій і пускових установок РФ дійсно має значення - Зеленський

Зеленський: Переходимо до формування груп держав, які займатимуться напрацюванням кроків з відновлення безпеки в Україні

Генштаб ЗСУ: Війська РФ активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському

Голова правління Полтавського ГЗК поскаржився на свій арешт і розмір застави до ЄСПЛ

Зеленський обговорив із головою Сеймасу Литви підсумки Саміту миру та подальшу співпрацю

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Графіки відключень е/е в середу діятимуть цілодобово - "Укренерго"

ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА