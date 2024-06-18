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20:23 18.06.2024

Генштаб ЗСУ: Війська РФ активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському

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Генштаб ЗСУ: Війська РФ активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському

Російські окупаційні війська активізувалися на торецькому напрямку, зберігаючи високу активність на покровському, де наразі тривають 12 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 19:00 вівторка.

"На фронті російсько-української війни з початку доби відбулося вже 86 бойових зіткнень. Після тривалого затишшя агресор активізувався на торецькому напрямку. Українські воїни мужньо відбивають атаки ворога. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація, безпілотні системи", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що підрозділи авіації та ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали ударів по п'яти районах зосередження особового складу росіян, двох пунктах управління, одному командно-спостережному пункті, двох засобах ППО противника.

На харківському напрямку тривають два бойових зіткнення в районі Вовчанська. Протягом дня загальні втрати росіян на цьому напрямку становили 105 осіб (безповоротні та санітарні). Також знищено один ворожий танк, одну БМП, дві артсистеми, вісім одиниць автомобільної техніки та одну - спеціальної техніки.

"На куп’янському напрямку зафіксовано дев’ять ворожих спроб вклинитися в наші оборонні рубежі. Продовжується відбиття двох штурмів у районах населених пунктів Синьківка і Берестове", - інформує Генштаб.

На лиманському напрямку відбувається ще одне бойове зіткнення поблизу Тернів, а загальна кількість ворожих штурмових дій зросла до 11, на сіверському - до 14. Триває бій поблизу населеного пункту Спірне.

"На краматорському напрямку окупанти не полишають спроб покращити своє положення в мікрорайоні Новий міста Часів Яр. Бойове зіткнення триває", - зазначено у зведенні Генштабу.

"На торецькому напрямку російські окупанти активізувалися та почали одразу п’ять штурмових дій – у районах населених пунктів Нью-Йорк, Північне і Південне. Сили оборони України контролюють ситуацію та дають відсіч агресору", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Водночас найбільша активність противника зберігається на покровському напрямку. "Кількість бойових зіткнень з початку доби зросла до 26. Триває відбиття 12 атак росіян, зокрема в районах населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Сокіл", - інформує Генштаб.

На курахівському напрямку загарбники вже чотири рази здійснювали штурмові спроби в районі Красногорівки, два бої тривають, на времівському напрямку ЗСУ відбивають атаку в районі Урожайного.

Чергових артилерійських ударів із території Росії зазнали прикордонні населені пункти Сумської області. Так, село Тур'я було обстріляне з напрямку Графовка (РФ), Вовківка і Ходино - зі Старої Миколаївки (РФ), Сидорівка - з боку Поповки (РФ).

На інших напрямках обстановка залишається без істотних змін.

Теги: #генштаб #зведення

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