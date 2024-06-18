Події

18:26 18.06.2024

ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

1 хв читати
ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий проєкт закону про створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За законопроєкт №9597 від 9 серпня 2023 року проголосували 279 народних депутатів, написав він у телеграмі.

Як наголошується в повідомленні, законопроєкт передбачає створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, з метою адміністрування встановлення нульової ставки екологічного податку за викиди СО2, що утворюються під час спалювання біопалива такими установками.

Реєстр установок буде створений Кабінетом Міністрів, а його ведення та адміністрування здійснюватиме Держенергоефективності в порядку, встановленому урядом.

Окрім того, парламент 278 голосами ухвалив за основу урядовий законопроєкт №11083 від 13 березня 2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

Проєкт передбачає внесення змін до законів про енергетичну ефективність та про ринок електричної енергії в частині удосконалення терміну "розумні мережі", а також визначення таких термінів, як "мікромережа", "користувач мікромережі", "острівний режим мікромережі", "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "управління попитом".

Теги: #мельничук #верховна_рада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:39 18.06.2024
Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

18:23 18.06.2024
Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

18:01 18.06.2024
ВР ухвалила за основу законопроєкти про звільнення від ПДВ і митних платежів товарів для виробництва машин для розмінування

ВР ухвалила за основу законопроєкти про звільнення від ПДВ і митних платежів товарів для виробництва машин для розмінування

16:53 18.06.2024
ВР має намір передати Міноборони і Генштабу ЗСУ повноваження Кабміну про передислокацію військових частин

ВР має намір передати Міноборони і Генштабу ЗСУ повноваження Кабміну про передислокацію військових частин

16:34 18.06.2024
ВР має намір дозволити поновлювати колишні військові звання офіцерам, до яких застосовували дисциплінарні стягнення

ВР має намір дозволити поновлювати колишні військові звання офіцерам, до яких застосовували дисциплінарні стягнення

16:23 18.06.2024
ВР схвалила створення Національної установи розвитку

ВР схвалила створення Національної установи розвитку

16:22 18.06.2024
ВР підтримала законопроєкт про "клуб білого бізнесу" в 2-му читанні

ВР підтримала законопроєкт про "клуб білого бізнесу" в 2-му читанні

16:14 18.06.2024
ВР дозволила місцевим радам фінансувати Сили оборони

ВР дозволила місцевим радам фінансувати Сили оборони

15:55 18.06.2024
Нардепи викликали Костіна до ВР

Нардепи викликали Костіна до ВР

14:44 18.06.2024
ВР пропонують зняти ПДВ і ввізне мито на енергообладнання - законопроєкти

ВР пропонують зняти ПДВ і ввізне мито на енергообладнання - законопроєкти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

ОСТАННЄ

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Графіки відключень е/е в середу діятимуть цілодобово - "Укренерго"

Кабмін скасував обмеження на бронювання фахівців із розмінування операторів протимінної діяльності

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Рекордна кількість офіцерів-випускників цьогоріч поповнить Сили оборони України - Умєров

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Литва готова домагатися на саміті НАТО визначення шляху України до членства в альянсі - голова Сейму

Кабмін звільнив Мустафу Найєма з посади голови Держагенства відновлення

Окупанти обезголовили українського військового на Донеччині, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА