ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Верховна Рада України ухвалила за основу урядовий проєкт закону про створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

За законопроєкт №9597 від 9 серпня 2023 року проголосували 279 народних депутатів, написав він у телеграмі.

Як наголошується в повідомленні, законопроєкт передбачає створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, з метою адміністрування встановлення нульової ставки екологічного податку за викиди СО2, що утворюються під час спалювання біопалива такими установками.

Реєстр установок буде створений Кабінетом Міністрів, а його ведення та адміністрування здійснюватиме Держенергоефективності в порядку, встановленому урядом.

Окрім того, парламент 278 голосами ухвалив за основу урядовий законопроєкт №11083 від 13 березня 2024 року про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань використання термінології у сфері впровадження "розумних мереж".

Проєкт передбачає внесення змін до законів про енергетичну ефективність та про ринок електричної енергії в частині удосконалення терміну "розумні мережі", а також визначення таких термінів, як "мікромережа", "користувач мікромережі", "острівний режим мікромережі", "система енергетичного менеджменту мікромережі", "реагування на попит", "управління попитом".