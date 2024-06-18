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17:36 18.06.2024

Литва готова домагатися на саміті НАТО визначення шляху України до членства в альянсі - голова Сейму

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Литва готова домагатися на саміті НАТО визначення шляху України до членства в альянсі - голова Сейму
Фото: https://t.me/yzheleznyak

Литва готова домагатися, щоб саміт НАТО у Вашингтоні визначив незворотний шлях України до членства в Північноатлантичному Альянсі, заявила голова Сейму Вікторія Чміліте-Нільсен.

"І хоча загальний консенсус усе ще формується, ми сповнені рішучості домогтися того, щоб вашингтонський саміт позначив чіткий і незворотний шлях інтеграції України", - сказала Чміліте-Нільсен, виступаючи на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Вона також нагадала про організовану нею вперше в історії зустріч спікерів парламентів НАТО у Вільнюсі торік і повідомила, що традицію продовжать США, де напередодні майбутнього саміту НАТО відбудеться аналогічна зустріч.

"Я сподіваюся, що на той час, коли спікер Стефанчук та інші, включно зі мною, поїдуть до Вашингтона, щоб просувати майбутнє України в НАТО, Україна вже буде за столом переговорів із ЄС говорити про своє європейське майбутнє", - зазначила Чміліте-Нільсен.

Як повідомлялося, саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.

Теги: #литва #саміт #чміліте_нільсен

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