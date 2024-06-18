Окупанти обезголовили українського військового на Донеччині, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

Російські окупанти обезголовили одного з українських військовослужбовців у Волноваському районі Донецької області, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України у вівторок.

"Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", - повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Під час здійснення аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. У ньому була відрізана голова українського захисника.

"Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор - не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ", - наголосив Костін.

Генпрокурор запевнив, що ці злочини не залишаться непокараними і закликав увесь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста.

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). У межах слідства вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців РФ до скоєння цього злочину.

"Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголошується у повідомленні.