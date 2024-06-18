Події

17:25 18.06.2024

Окупанти обезголовили українського військового на Донеччині, відкрито провадження - Офіс генпрокурора

2 хв читати

Російські окупанти обезголовили одного з українських військовослужбовців у Волноваському районі Донецької області, повідомляють у телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України у вівторок.

"Ми отримали інформацію, що керівники одного з підрозділів окупаційних військ рф у Волноваському районі Донеччини віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю - шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", - повідомив генеральний прокурор Андрій Костін.

Під час здійснення аеророзвідки на одній із бойових позицій у Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. У ньому була відрізана голова українського захисника.

"Це жахливе варварство, якому не місце у 21-му сторіччі. І це черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор - не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму. Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ", - наголосив Костін.

Генпрокурор запевнив, що ці злочини не залишаться непокараними і закликав увесь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста.

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). У межах слідства вживаються всі необхідні заходи для встановлення обставин події. Перевіряється причетність конкретних військовослужбовців РФ до скоєння цього злочину.

"Такі дії є грубим порушенням статей Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", - наголошується у повідомленні.

Теги: #донецька_область #офіс_генпрокурора

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:04 18.06.2024
До 15 років позбавлення волі засуджено інформатора РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ біля Бахмута

До 15 років позбавлення волі засуджено інформатора РФ, який повідомляв про позиції ЗСУ біля Бахмута

12:35 17.06.2024
На Донеччині захоплено ворожий танк і взято в полон кількох окупантів - Генштаб ЗСУ

На Донеччині захоплено ворожий танк і взято в полон кількох окупантів - Генштаб ЗСУ

11:23 17.06.2024
На Дніпропетровщині затримано інформатора спецслужб РФ - Офіс генерального прокурора

На Дніпропетровщині затримано інформатора спецслужб РФ - Офіс генерального прокурора

09:55 17.06.2024
Окупанти чотири рази обстріляли міста і села Донеччини за добу, поранені 10 мирних жителів - обладміністрація

Окупанти чотири рази обстріляли міста і села Донеччини за добу, поранені 10 мирних жителів - обладміністрація

14:34 16.06.2024
Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

Поранено сімох цивільних, зокрема двох дітей, після обстрілу окупантами села в Краматорському районі

09:39 16.06.2024
На Донеччині скоротять подачу води - ОВА

На Донеччині скоротять подачу води - ОВА

12:58 15.06.2024
Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє людей загинули - Великоновосілківська ПТГ

Росіяни обстріляли село на Донеччині, троє людей загинули - Великоновосілківська ПТГ

10:31 15.06.2024
Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

Росіяни 11 разів обстріляли Донеччину, постраждали п'ятеро осіб - голова ОВА

14:22 14.06.2024
На Одещині трьох посадовців викрито на корупції: $40 тис. за передачу держмайна в приватне користування

На Одещині трьох посадовців викрито на корупції: $40 тис. за передачу держмайна в приватне користування

10:53 12.06.2024
Окупанти 15 разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Костянтинівці поранена людина, повідомляють про пошкодження 36 будинків

Окупанти 15 разів обстріляли міста і села Донеччини за добу, у Костянтинівці поранена людина, повідомляють про пошкодження 36 будинків

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

ОСТАННЄ

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Графіки відключень е/е в середу діятимуть цілодобово - "Укренерго"

ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

Кабмін скасував обмеження на бронювання фахівців із розмінування операторів протимінної діяльності

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Рекордна кількість офіцерів-випускників цьогоріч поповнить Сили оборони України - Умєров

ВР ухвалила за основу законопроєкти про звільнення від ПДВ і митних платежів товарів для виробництва машин для розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА