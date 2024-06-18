Події

17:11 18.06.2024

Шмигаль доручив Міненерго проводити на регулярній основі брифінги про стан енергосистеми

1 хв читати
Шмигаль доручив Міненерго проводити на регулярній основі брифінги про стан енергосистеми

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики проводити на регулярній основі брифінги про стан енергосистеми.

"Нині генератори стали засобами першої необхідності для людей і бізнесу. Згідно з роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, ситуація в енергетиці складна, але влада докладає максимальних зусиль, щоб громадяни були зі світлом.

"Щоб запобігти подальшим інформаційним маніпуляціям та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання", - підсумував він.

Теги: #шмигаль #міненерго #енергосистеми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:17 18.06.2024
Україна залучила вже $11,8 млрд зовнішнього фінансування з початку 2024 року - Шмигаль

Україна залучила вже $11,8 млрд зовнішнього фінансування з початку 2024 року - Шмигаль

17:13 18.06.2024
Шмигаль: За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми становив понад $1 млрд

Шмигаль: За останній тиждень сумарний оголошений пакет підтримки для нашої енергосистеми становив понад $1 млрд

17:10 18.06.2024
Кабмін України розширив програму "5-7-9" на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок - Шмигаль

Кабмін України розширив програму "5-7-9" на будівництво та облаштування газотурбінних, газопоршневих і біогазових генераційних установок - Шмигаль

11:10 17.06.2024
Військові РФ обстріляли електроенергетичний і газовий об'єкти у двох областях - Міненерго

Військові РФ обстріляли електроенергетичний і газовий об'єкти у двох областях - Міненерго

10:56 15.06.2024
Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

Обстріляна високовольтна підстанція у східному регіоні та ПЛ на Чернігівщині - Міненерго

12:14 11.06.2024
Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

Шмигаль: Україна потребує від $10 до 30 млрд щорічних інвестицій у наступні 10 років

11:35 11.06.2024
Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

11:25 11.06.2024
Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

Шмигаль: НБУ ухвалив рішення, які посилять фінансування проєктів відновлення української енергетики

17:09 10.06.2024
Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Нідерландів спільні оборонні виробництва та обмін технологіями

Шмигаль обговорив із міністеркою оборони Нідерландів спільні оборонні виробництва та обмін технологіями

15:20 07.06.2024
Уряд України не обговорює питання підвищення податків - прем'єр

Уряд України не обговорює питання підвищення податків - прем'єр

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дрони СБУ уразили дві нафтобази в Ростовській області - джерело

ЄС став спостерігачем Міжнародної коаліції за повернення українських дітей - Боррель

Від початку поточної доби на фронті відбулося 33 бойові зіткнення, найгарячіше на сіверському напрямку - Генштаб ЗСУ

ЗСУ за добу ліквідували 1230 окупантів - Генштаб ЗСУ

У застосунку "Резерв+" запрацював QR-код

ОСТАННЄ

Зеленський підписав законопроєкти про боротьбу з "чорним" зерном

Кабмін перенаправив 238,3 млн грн на будівництво фортифікацій на Харківщині

Графіки відключень е/е в середу діятимуть цілодобово - "Укренерго"

ВР ухвалила за основу законопроєкти Кабміну про реєстр установок на біопаливі та врегулювання питання розумних мереж - Мельничук

Кабмін визначив форму посвідчення, яке пред'являють під час вручення повістки

Кабмін скасував обмеження на бронювання фахівців із розмінування операторів протимінної діяльності

Порошенко рекомендує провести другий Саміт миру в Нью-Йорку в межах Генасамблеї ООН

Угорщина погодилася підтримати кандидатуру Рютте на посаду генсека НАТО

Рекордна кількість офіцерів-випускників цьогоріч поповнить Сили оборони України - Умєров

ВР ухвалила за основу законопроєкти про звільнення від ПДВ і митних платежів товарів для виробництва машин для розмінування

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА