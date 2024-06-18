Шмигаль доручив Міненерго проводити на регулярній основі брифінги про стан енергосистеми

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики проводити на регулярній основі брифінги про стан енергосистеми.

"Нині генератори стали засобами першої необхідності для людей і бізнесу. Згідно з роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних і надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, ситуація в енергетиці складна, але влада докладає максимальних зусиль, щоб громадяни були зі світлом.

"Щоб запобігти подальшим інформаційним маніпуляціям та ІПСО, доручив Міненерго забезпечити на регулярній основі оперативне інформування населення у вигляді брифінгів про стан енергосистеми та ключові питання", - підсумував він.